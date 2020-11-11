Старейший десантник России умер в Красноярске

Ветеран Великой Отечественной войны, самый пожилой десантник России 95-летний Георгий Ивкин умер в Красноярске. Об этом в своём Facebook сообщил зампред комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин.

Зампредседателя отметил, что ветеран был «на пять лет старше самих Воздушно-десантных войск России», 90-летие которых отмечалось в августе текущего года.

Кроме того, Георгий Ивкин был внесён в Книгу рекордов России как самый старший ветеран ВДВ в стране.

Как сообщает ТАСС, правительство Красноярского края подтвердило смерть ветерана. Похороны Георгия Ивкина состоятся в субботу.

Ивкин в начале 1943 года был призван в армию и распределён в 15-ю воздушно-десантную бригаду. Во время Венской наступательной операции в начале апреля 1945 года десантник получил ранение. После войны Ивкин учился в машиностроительном техникуме, почти 60 лет проработал в энергетике, выйдя на пенсию в 80-летнем возрасте.

