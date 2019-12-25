Станция МЦД-2 «Остафьево» находится в финальной стадии готовности

Новая станция «Остафьево» второго Московского центрального диаметра «Курско-Рижский» уже находится в финальной стадии готовности. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Основные работы на станции уже закончены.

«Остафьево» расположена на Курском направлении Московской железной дороги между станциями «Щербинка» и «Силикатная». Она состоит из двух пассажирских платформ с турникетной и кассовой зонами. Для удобства маломобильных пассажиров будут работать эскалаторы и лифты.

Эта новая станция МЦД-2 значительно улучшит транспортную доступность Новомосковскоого округа столицы, сообщает Москва 24. В Дептрансе рассчитывают, что диаметр при таких стартовых условиях будет востребованным видом транспорта для горожан.

На сегодня все системы двух уже запущенных диаметров работают в штатном режиме после сбоя после открытия.

