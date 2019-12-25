Станция МЦД-2 «Остафьево» находится в финальной стадии готовности
Новая станция «Остафьево» второго Московского центрального диаметра «Курско-Рижский» уже находится в финальной стадии готовности. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Основные работы на станции уже закончены.
«Остафьево» расположена на Курском направлении Московской железной дороги между станциями «Щербинка» и «Силикатная». Она состоит из двух пассажирских платформ с турникетной и кассовой зонами. Для удобства маломобильных пассажиров будут работать эскалаторы и лифты.
Эта новая станция МЦД-2 значительно улучшит транспортную доступность Новомосковскоого округа столицы, сообщает Москва 24. В Дептрансе рассчитывают, что диаметр при таких стартовых условиях будет востребованным видом транспорта для горожан.
На сегодня все системы двух уже запущенных диаметров работают в штатном режиме после сбоя после открытия.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Суд просят арестовать трёх новых фигурантов дела о коррупции в ФТС
- Козак: выплата 2,9 млрд долларов Украине – капля в море
- Число пострадавших в аварии Ми-8 выросло до 15
- На Украине возбудили дело из-за поезда Петербург—Симферополь
- Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30