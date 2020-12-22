Стало известно, сколько россиян готовы не возвращать кредит банку

Аналитический центра НАФИ выяснил, что треть граждан России (33%) допускают невыплату кредита банку. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

В результате опроса выяснилось, что 53% россиян считают обязательным погашение кредита, а возврат денег знакомому или родственнику является нормой даже для тех, кто готов не возвращать заём банку.

Также в НАФИ установили, что большинство россиян не осуждают людей, которые не смогли расплатиться с банком и стали банкротами. В центре отметили, что три четверти респондентов считают банкротство просто «неприятным обстоятельством» и готовы вести дела с банкротами.

«Как говорится, «от тюрьмы и от сумы не зарекайся»: у людей нет предубеждений против банкротства, они понимают, что это может случиться с каждым», - резюмировала гендиректор НАФИ Гузелия Имаева.

Имаева отметила, что термин «банкротство» граждане чаще связывают с бизнесом, а банкротство простых людей не вызывает у россиян существенного негатива.

Ранее Банк России предложил давать гражданам 14 дней на отказ от навязанных услуг после оформления потребительских кредитов, сообщает Ura.ru. Глава службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута заявил, что кроме основного продукта пользователи часто приобретают много других услуг.