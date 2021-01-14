Стало известно, сколько денег россияне хранят за рубежом

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) заявил, что россияне имеют за границей более 700 тысяч финансовых счетов, сообщает ТАСС.

По его словам, эти счета принадлежат 400 тысячам налоговых резидентов - юридическим и физическим лицам.

«Остатки на этих счетах в рублёвом эквиваленте где-то уже превышают 13 триллионов рублей», - сказал Вольвач.

Замглавы ФНС добавил, данная информация была получена как в рамках международного обмена финансовой информацией, так и из отчётов самих налогоплательщиков.

Ранее в России начали действовать поправки в «антиотмывочный» закон, которые ужесточают контроль за оборотом наличных денег. В частности, под пристальное внимание российских властей попали денежные операции, сумма которых превышает 600 тысяч рублей.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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