Стало известно о смерти писателя, пережившего блокаду Ленинграда

Сегодня стало известно о смерти писателя, который пережил блокаду Ленинграда. Александру Миндлину было 90 лет. Как сообщает сайт KP.RU, он ушёл из жизни 11 октября после продолжительной болезни.

Александр Миндлин —автор книг и статей по истории российских евреев. За годы жизни он опубликовал 15 статей, две монографии, а также автобиографическое произведение «Время совка».

По окончании Великой Отечественной войны мастер долгое время трудился инженером на заводах и в научно-исследовательских институтах, совмещая это с литературной деятельностью. Последнее время Александр Миндлин жил в Москве.

