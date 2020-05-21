Умер чемпион Олимпиады по хоккею Герасимов

Олимпийский чемпион 1984 года в составе сборной Советского Союза по хоккею Александр Герасимов скончался на 62 году жизни. Печальное известие распространила пресс-служба ЦСКА. Он играл за эту команду 8 лет на позиции крайнего нападающего.

В составе армейского клуба Герасимов семь раз становился чемпионом СССР. В начале спортивной карьеры он выступал за «Дизелист» из Пензы, где был замечен и приглашен в ЦСКА. Он дважды становился чемпионом мира среди юниоров. В общей сложности на его счету 232 матча в первенстве страны и 73 заброшенные шайбы.

Чемпионом зимней Олимпиады Александр Герасимов стал составе сборной в 1984 год у на играх в Сараево. Спортсмен был заслуженным мастером спорта СССР, после завершения спортивной карьеры работал тренером и начальником хоккейной СДЮШОР ЦСКА.

