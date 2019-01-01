Стало известно о подготовке к проведению в Екатеринбурге опроса по храму

Процедура проведения опроса по ситуации с храмом на месте сквера в Екатеринбурге должна быть прозрачной, считает вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Ранее Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга. Мэрия подтвердила, что такой опрос будет проведен, передает РИА «Новости».

Активная фаза противостояния сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге началась в понедельник и продолжается до сих пор.

