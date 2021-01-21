Стало известно количество безработных в России

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что в ведомстве планируют снижение численности безработных граждан в России, сообщает ТАСС.

По его словам, по состоянию на 20 января текущего года в численность безработных россиян составляла 2,6 миллиона человек.

«У нас главная задача, первоочередная - нормализовать рынок труда до докризисных показателей», - отметил Пудов.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что справиться с ростом безработицы в стране удастся в 2021 году, сообщает RT. На совещании с членами правительства российский лидер рассказал, что одним из путей решения проблемы является использование механизма социального контракта.

