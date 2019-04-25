Стало известно, когда российским туристам вернут чартеры в Египет

Чартерные рейсы из России в Египет могут быть возобновлены в октябре этого года. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «Известиям».

Речь идет о полетах в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Барзыкин отметил, что это приведет к удешевлению туров в соседние Турцию и ОАЭ, пишет «Свободная пресса».

Между тем, власти Египта отметили, что выполнили все требования российских спецслужб и так же, как и вся туриндустрия, ждет результатов проверки, передает РЕН ТВ.

Как напоминает Ura.ru, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера Airbus A321, в результате которого погибло 224 человека. Регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром было восстановлено только в прошлом году.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России поделилась с НСН информацией о наиболее популярных и новых направлениях у россиян для отдыха во время майских выходных.

