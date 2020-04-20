Стало известно имя дочери Данилы Козловского

Режиссер и актриса Ольга Зуева, которая в начала марте родила дочь актеру Даниле Козловскому, раскрыла имя ребенка.

Она опубликовала в соцсетях фотографию дочери. «Ее зовут Ода Валентина», - написала Зуева в комментарии. По ее словам, она «тает», когда произносит имя ребенка.

Отметим, что Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями в начале марта. Роды проходили в США, передает Газета.ру

Ранее Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, рассказала, что назвала свою дочь Симбой в честь героя мультфильма «Король Лев». Это вызвало неоднозначную реакцию поклонников, писала «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ДетиДанила Козловский
Получайте свежие материалы на почту

Каждый вечер мы присылаем дайджест актуальных новостей. Вы всегда сможете отписаться от рассылки.

Горячие новости

Все новости

партнеры