Стало известно имя дочери Данилы Козловского
Режиссер и актриса Ольга Зуева, которая в начала марте родила дочь актеру Даниле Козловскому, раскрыла имя ребенка.
Она опубликовала в соцсетях фотографию дочери. «Ее зовут Ода Валентина», - написала Зуева в комментарии. По ее словам, она «тает», когда произносит имя ребенка.
Отметим, что Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями в начале марта. Роды проходили в США, передает Газета.ру
Ранее Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, рассказала, что назвала свою дочь Симбой в честь героя мультфильма «Король Лев». Это вызвало неоднозначную реакцию поклонников, писала «Свободная пресса».
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