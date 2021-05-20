Стало известно число пользователей Рунета

Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил, что аудитория российского сегмента интернета составляет 97,5 миллиона человек, сообщает ТАСС.

По его словам, аудитория Рунета составляет 79,5% всего населения страны старше 12 лет. При этом парламентарий отметил, что в регистрацию не попадают лица младше 12 лет, поэтому данная цифра неполная.

Ранее Хинштейн заявил, что на рассмотрение в Госдуму планируется внести законопроект, который обяжет владельцев иностранных интернет-компаний с ежедневной аудиторией более 500 тысяч россиян открывать официальные представительства в России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИнтернетРунетАлександр Хинштейн
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