Стало известно число долларовых миллионеров в России

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG провела исследование и выяснила, что в российских банках размещают средства около 41 тысячи человек, чьи финансовые активы составляют более одного миллиона долларов США, сообщает РБК.

В исследовании также говорится, что количество «целевых клиентов» с общим состоянием более пяти миллионов долларов несколько больше - 44 тысячи человек.

Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, в свою очередь, установил, что число долларовых миллионеров, то есть людей, чьё состояние, с учётом нефинансовых активов, превышает один миллион долларов, в России по итогам 2020 года было 297 тысяч - это на 21% больше, чем в 2019-м.

Ранее основатель социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в топ-10 самых богатых миллиардеров из России по версии Forbes, сообщает Ura.ru. По оценкам издания его состояние превышает 17 миллиардов долларов.

