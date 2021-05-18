Стало известно число долларовых миллионеров в России
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG провела исследование и выяснила, что в российских банках размещают средства около 41 тысячи человек, чьи финансовые активы составляют более одного миллиона долларов США, сообщает РБК.
В исследовании также говорится, что количество «целевых клиентов» с общим состоянием более пяти миллионов долларов несколько больше - 44 тысячи человек.
Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, в свою очередь, установил, что число долларовых миллионеров, то есть людей, чьё состояние, с учётом нефинансовых активов, превышает один миллион долларов, в России по итогам 2020 года было 297 тысяч - это на 21% больше, чем в 2019-м.
Ранее основатель социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в топ-10 самых богатых миллиардеров из России по версии Forbes, сообщает Ura.ru. По оценкам издания его состояние превышает 17 миллиардов долларов.
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