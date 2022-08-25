Стали известны варианты ответов для тестового голосования перед выборами мундепов столицы

Раскрыты варианты ответов для тестового голосования перед выборами муниципальных депутатов Москвы, которые состоятся 9-11 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что горожане смогут протестировать используемые на муниципальных выборах новинки на тестовом голосовании 26 августа с 8:00 до 17:00.

«Тестирование проходит так же, как выборы: жители получают бюллетень, а затем проставляют в нем отметки. Разработчики в это время контролируют, как система работает в условиях, близких к реальному голосованию», — говорится в сообщении.

В этом году в бюллетене будет указан вопрос: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?». В качестве возможных вариантов ответа можно использовать: новые (дополнительные) детские или спортивные площадки по программе «Мой район»; дополнительные меры безопасности на детских площадках рядом с проезжей частью; дополнительные скамейки и урны в парках и скверах; дополнительное освещение в парках и скверах; дополнительные кормушки в парках для лесных животных и птиц; пункты проката инвентаря вблизи крупных спортивных площадок; увеличение числа спортивных и культурных мероприятий для детей и подростков на базе инфраструктуры столицы; создание современных пешеходных зон с соответствующей инфраструктурой по аналогии с центром; увеличение числа и расширение тематики секций и мастерских проекта «Московское долголетие»; открытие новых центров «Московского долголетия»; круглогодичная ярмарка выходного дня по программе «Мой район»; расширение ассортимента на таких ярмарках; новая фестивальная площадка по программе «Мой район»; расширение программы мероприятий в библиотеках и культурных центрах.

Большое количество ответов нужно, чтобы повторить структуру бюллетеня: избирателям предстоит выбирать из большого количества кандидатов на муниципальных выборах. Кроме того, в ходе тестового голосования разработчики проверят систему онлайн-голосования и опробуют электронный список избирателей.

Участвовать в тестировании могут совершеннолетние москвичи, зарегистрированные в районах, где 9-11 сентября пройдут выборы (кроме Щукино и большей части ТиНАО). В ТиНАО тестирование и сами выборы пройдут лишь в Троицке.

Отмечается, что итоги тестового голосования могут быть учтены в ходе дальнейшей реализации программы «Мой район».

