Стали известны результаты ежегодного исследования «Рейтинг юристов и их компаний»

«Российская газета» опубликовала результаты второго масштабного ежегодного исследования «Рейтинг юристов и их компаний». Газета более 30 лет публикует и разъясняет новые законы, правовые новеллы и судебную практику.

Сбор заявок от юристов и адвокатов стартовал 20 мая, а завершился 21 октября. В общей сложности «РГ» получила более двух тысяч писем от юридических организаций со всей страны. Как результат – количество поданных в рейтинг заявок выросло по сравнению с прошлым годом более чем на 90%.

Рейтинг включает в себя 20 номинаций (18 основных и 2 специальных), внутри каждой из них номинанты делятся на группы, оказавшиеся в рейтинге специалисты располагаются в алфавитном порядке.

Для каждого из них указано имя, фамилия, компания, в которой он работал на момент проведения исследования, а также позиция (партнер, советник, юрист и так далее).

Участники рейтинга были разбиты на пять групп: первая включала в себя самых «топовых» специалистов по соответствующей практики, вторая – отличные специалисты, достойные всяческой рекомендации, третья – очень хорошие специалисты, четвертая – хорошие специалисты, на которых следует обратить внимание, и пятая – достойные номинанты, которые, однако, по масштабу проектов не смогли оказаться в предыдущих группах.

С результатами рейтингов можно ознакомиться по этой ссылке.

