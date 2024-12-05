Стали известны результаты ежегодного исследования «Рейтинг юристов и их компаний»
«Российская газета» опубликовала результаты второго масштабного ежегодного исследования «Рейтинг юристов и их компаний». Газета более 30 лет публикует и разъясняет новые законы, правовые новеллы и судебную практику.
Сбор заявок от юристов и адвокатов стартовал 20 мая, а завершился 21 октября. В общей сложности «РГ» получила более двух тысяч писем от юридических организаций со всей страны. Как результат – количество поданных в рейтинг заявок выросло по сравнению с прошлым годом более чем на 90%.
Рейтинг включает в себя 20 номинаций (18 основных и 2 специальных), внутри каждой из них номинанты делятся на группы, оказавшиеся в рейтинге специалисты располагаются в алфавитном порядке.
Для каждого из них указано имя, фамилия, компания, в которой он работал на момент проведения исследования, а также позиция (партнер, советник, юрист и так далее).
Участники рейтинга были разбиты на пять групп: первая включала в себя самых «топовых» специалистов по соответствующей практики, вторая – отличные специалисты, достойные всяческой рекомендации, третья – очень хорошие специалисты, четвертая – хорошие специалисты, на которых следует обратить внимание, и пятая – достойные номинанты, которые, однако, по масштабу проектов не смогли оказаться в предыдущих группах.
С результатами рейтингов можно ознакомиться по этой ссылке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru