Стали известны подробности обвинений бывшему схимонаху Сергию

Следствие предполагает, что бывший схимонах Сергий (в миру Николай Романов) пытался склонить к самоубийству около 10 монахинь Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ночь на вторник бывшего священнослужителя задержали в монастыре в Свердловской области, позже его доставили в Москву. Сергия обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Свою вину он не признаёт. Суд арестовал бывшего схимонаха на два месяца.

Пресс-служба СК отмечает, что бывший священнослужитель публично призывал к самоубийству не менее десяти проживающих в монастыре монахинь. Позже Сергий опубликовал в интернете видео своего выступления с признаками склонения к самоубийству под видом христианской религиозной идеологии.

Кроме того, Следком сообщает, что отлучённый от церкви схимонах не оставил территорию монастыря и по своему усмотрению не допускал в обитель некоторых лиц, в том числе, представителей Русской Православной Церкви (РПЦ).

Также бывший священнослужитель совершал самоуправство, незаконно препятствуя проведению религиозных обрядов и инвентаризации недвижимости монастыря.

