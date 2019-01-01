Стали известны победители конкурса #РоссияБольшеЧемТыДумаешь

В социальной сети «ВКонтакте» завершился конкурс на лучшую фотографию #РоссияБольшеЧемТыДумаешь. Это проект был создан для того, чтобы привлечь внимание молодежи к природным красотам нашей страны и популяризации внутреннего туризма.

Отмечается, что пользователи соцсети в рамках открытого голосования выбрали трех победителей. Больше всего голосов было отдано за озеро Дарашколь на Алтае (Тимофей Ракшин), Кондуки (Маргарита Бельская) и Кузнецкий Алатау (Анастасии Мелицковой). Все желающие могут оценить их работы в любое удобное для них время: они располагаются на фасадах зданий по адресам: Смоленский бульвар, д.22/14, улица Красная Пресня, д.6/2с1, а также Зубовский бульвар, д.31-33.

Добавим, также авторитетное жюри отобрало 20 лучших фотографий, которые в августе будут представлены на фотовыставках в парках «Красная Пресня» и «Лианозовский». Каждый из снимков дополнен QR-кодом, перейдя по которому можно ознакомиться с данными о локации, где была сделана фотография.

В конкурсом отборе #РоссияБольшеЧемТыДумаешь приняло участие более шести тысяч фотографий. Участники должны были опубликовать свой снимок на странице в социальной сети, добавить небольшой рассказ о локации и поставить хэштег #РоссияБольшеЧемТыДумаешь.

