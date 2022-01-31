Стали известны наставники нового сезона «Голос.Дети»

Первые канал объявил состав наставников нового сезона телешоу «Голос.Дети».

Ими станут Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста). Отмечается, что старт эфиров со слепыми прослушиваниями запланирован на 11 февраля.

Из тысяч заявок на участие в этап слепых прослушиваний было отобрано 110 детей. Каждый из участников наберет в свою команду по 15 человек. В этом сезоне примут участие иностранцы, в том числе дети из США, Финляндии. Британии, Латвии, Чехии.

Ведущими шоу будут Дмитрий Нагиев и Агата Муциенице.





