Стали известны места для отдыха на природе в Москве

Пикники и отдых на природе — традиционный для многих россиян способ провести майские выходные. Где в Москве разрешено жарить шашлыки и какие правила следует при этом соблюдать, рассказывает «Вечерняя Москва».

Официально в столице можно выходить на пикник во все городские парки и скверы, за исключением заповедных зон и коммерческих участков, где такой отдых запрещен. При этом использование мангала и разжигание костра допустимо не во всех столичных парках и лишь в специальных зонах для пикника. Список таких территорий размещен на Портале открытых данных Правительства Москвы.

Во всех зонах для пикника есть столы и скамейки, песок, противопожарный мангал, мусорные баки, некоторые точки оборудованы Wi-Fi и туалетами. Кроме того, за отдельную плату можно арендовать крытую беседку.

За разжигание костров или использование мангалов в неположенных местах нарушителей ожидает штраф в размере до 5000 рублей. Такая же санкция предусмотрена за поджог хвороста, травы и других легко возгораемых материалов.

Также в столичных парках запрещено употреблять алкоголь и находиться в состоянии алкогольного опьянения, за нарушение этих правил придется заплатить штраф от 500 до 1500 рублей.

Во время пикника следует соблюдать базовые правила безопасности. Костры можно разводить в специально отведенных местах, вдалеке от сухой травы, ветвей и пней. Необходимо следить за огнем, не оставлять его без присмотра, не допускать взаимодействия детей с костром. В случае возгорания следует попытаться предотвратить распространение огня: «сметать» его зелеными ветками в сторону очага, затаптывать ногами небольшие языки пламени, засыпать огонь землей. Если возгорание продолжит распространяться, нужно незамедлительно обратиться в экстренные службы по телефонам 112, 01, 101. В конце пикника следует залить огонь водой и не покидать место отдыха, пока пламя полностью не исчезнет.

