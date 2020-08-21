Стали известны доходы Собчак за 2019 год
Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в 2019 году заработала 185,7 миллиона рублей. Такие сведения содержатся в декларации и доходах её мужа Константина Богомолова – художественного руководителя театра на Малой Бронной, пишет РБК.
В собственности у Собчак три земельных участка (297, 1403 и 1432 кв. метра), три квартиры, пять нежилых помещений, жилой дом площадью 482,6 кв. метров. У телеведущей также есть автомобиль Bentley Continental GT Speed.
Богомолов задекларировал две квартиры площадью 80,5 и 79,6 кв. метров, одна из которых в совместной собственности, и доход за 2019 год в размере 19,1 миллиона рублей.
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