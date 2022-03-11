Стали известны актуальные профессии 2022 года

В 2022 году актуальными профессиями будут управленец на производстве и сотрудники агробизнеса. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на рекрутера Ильгиза Валинурова.

При этом, по его словам, профессии грузчика, водителя и продавца востребованы всегда.