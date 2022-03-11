Стали известны актуальные профессии 2022 года
В 2022 году актуальными профессиями будут управленец на производстве и сотрудники агробизнеса. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на рекрутера Ильгиза Валинурова.
При этом, по его словам, профессии грузчика, водителя и продавца востребованы всегда.
Валинуров отметил, что профессия руководителя на производстве является актуальной в текущем году, так как сейчас часть рынков в России закрывается, и развития российской промышленности пока не следует ожидать. В связи с этим, считает рекрутер, в нашей стране будут необходимы директора, которые смогут запускать продукты на международном уровне.
Он также подчеркнул, что особый дефицит будет наблюдаться в военно-промышленном комплексе, поэтому список вакансий расширится руководящими должностями в этой области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- Совфед одобрил закон о единых правилах электронного голосования
- Эрдоган призвал провести реформирование ООН
- Стали известны актуальные профессии 2022 года
- Генпрокуратура РФ закрыла свой аккаунт в Instagram
- Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пострадавших от ухода зарубежных компаний
- СМИ: Иван Ургант покинул Россию
- СМИ: российские чемпионы мира по Dota 2 решили сменить гражданство
- Генпрокуратура требует от Роскомнадзора ограничить работу Instagram в России
- «Сердце сжимается»: Президент УЕФА сожалеет о наказании российских футболистов
- Британия ввела санкции против поддержавших независимость ДНР и ЛНР депутатов ГД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru