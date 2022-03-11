Стали известны актуальные профессии 2022 года

В 2022 году актуальными профессиями будут управленец на производстве и сотрудники агробизнеса. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на рекрутера Ильгиза Валинурова.

При этом, по его словам, профессии грузчика, водителя и продавца востребованы всегда.

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Валинуров отметил, что профессия руководителя на производстве является актуальной в текущем году, так как сейчас часть рынков в России закрывается, и развития российской промышленности пока не следует ожидать. В связи с этим, считает рекрутер, в нашей стране будут необходимы директора, которые смогут запускать продукты на международном уровне.

Он также подчеркнул, что особый дефицит будет наблюдаться в военно-промышленном комплексе, поэтому список вакансий расширится руководящими должностями в этой области.

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ФОТО: pxhere.com
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