Стала известна стоимость обучения поступившей в МГУ девятилетней москвички
Стоимость обучения девятилетней Алисы Тепляковой, поступившей на психологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, составит 391 050 рублей в год. Об этом рассказала мать девочки в беседе с «Антенной».
По словам женщины, у нее семеро детей в возрасте от двух месяцев до девяти лет. Однако в МГУ не предусмотрено никаких скидок для многодетных семей.
Семья Тепляковых оплатила обучение дочери из собственных средств, однако мать девятилетней студентки надеется, что в будущем часть денег получится внести за счет материнского капитала.
Алиса Теплякова, окончившая школу в восемь лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике, напоминает телеканал «360». Девочка прошла дополнительные вступительные испытания в МГУ, набрав 48 баллов, и была зачислена в университет на договорной основе, отмечает РЕН ТВ.
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