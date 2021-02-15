Стала известна средняя зарплата сотрудников «Роснефти»
Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что средняя зарплата сотрудников предприятия превышает 80 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Сечин отметил, что «те, кто работают... зарабатывают очень прилично». Также он добавил, что текучесть кадров на предприятии очень низкая.
«Буровики высоких разрядов, профессиональные менеджеры, сотрудники, которые имеют высокие квалификации, они держатся за работу», - подчеркнул глава «Роснефти»
Также Сечин рассказал, что по итогам года компания получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли, сообщает Ura.ru. По его словам, «Роснефть» - единственное предприятие, получившее прибыль в кризисном 2020 году.
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