Стала известна реакция Пескова на разницу в доходах с Навкой
Российская фигуристка Татьяна Навка заявила, что ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за высоких доходов олимпийской чемпионки. Об этом Навка рассказала в интервью изданию «Фонтанка.ру».
«Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой!» — заявила спортсменка.
Отмечается, что в 2018 году доходы Навки в десять раз превышали заработки Пескова, согласно официально задекларированным данным.
Фигуристка заверила, что супруг «счастлив, рад и доволен» благодаря любящей семье и прекрасной работе.
По словам Навки, после их свадьбы Песков стал чаще заниматься спортом. Он «замечательно» катается на коньках и играет в хоккей, добавила олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Напомним, бракосочетание Татьяны Навки и Дмитрия Пескова состоялось в 2015 году.
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