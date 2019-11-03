Стала известна реакция Пескова на разницу в доходах с Навкой

3 ноября 201917:03

Российская фигуристка Татьяна Навка заявила, что ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за высоких доходов олимпийской чемпионки. Об этом Навка рассказала в интервью изданию «Фонтанка.ру».

«Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой!» — заявила спортсменка.

Отмечается, что в 2018 году доходы Навки в десять раз превышали заработки Пескова, согласно официально задекларированным данным.

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Фигуристка заверила, что супруг «счастлив, рад и доволен» благодаря любящей семье и прекрасной работе.

По словам Навки, после их свадьбы Песков стал чаще заниматься спортом. Он «замечательно» катается на коньках и играет в хоккей, добавила олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Напомним, бракосочетание Татьяны Навки и Дмитрия Пескова состоялось в 2015 году.

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ФОТО: РИА Новости
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