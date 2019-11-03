Стала известна реакция Пескова на разницу в доходах с Навкой

Российская фигуристка Татьяна Навка заявила, что ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за высоких доходов олимпийской чемпионки. Об этом Навка рассказала в интервью изданию «Фонтанка.ру».

«Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой!» — заявила спортсменка.

Отмечается, что в 2018 году доходы Навки в десять раз превышали заработки Пескова, согласно официально задекларированным данным.