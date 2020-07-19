Стала известна причина смерти актрисы из «Убойной силы»

Онкологическое заболевание могло привести к смерти российскую актрису Марину Макарову, сыгравшей в телесериалах «Убойная сила» и «Опера-2. Хроники убойного отдела», сообщает РИА ФАН.

О смерти 46-летней актрисы сообщила администрация костромского Драматического театра в группе во «ВКонтакте».

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — сказано в сообщении.

Отмечается, что что у актрисы выявлен рак желудка четвертой степени в июне 2020 года. Она лечилась в Костромском онкологическом диспансере имени Н. Н. Блохина. Труппа костромского Драматического театра через группу во «ВКонтакте» собирала средства на лечение актрисы.

Марина Макарова родилась в Костроме, училась в СПбГАТИ в Петербурге. Сыграла в телесериалах «Тайны следствия», «Литейный, 4», «Секретная служба Его Величества» и других. В последние годы служила в Камерном театре Бориса Голодницкого в Костроме.

