Стала известна одна из главных причин детского ожирения

Названа одна из основных причин детского ожирения. По данным Всемирной организации здравоохранения, дети, не находившиеся на грудном вскармливании, более подвержены такому риску.

Ученые проанализировали данные о здоровье детей в 21 стране Европы. Из почти 14 миллионов детей в возрасте от 6 до 9 лет крайнюю степень ожирения имели почти 400 тысяч. При этом лишний вес наблюдался у каждого пятого, отмечает Газета.ру.

Специалисты выяснили, что продолжительное кормление материнским молоком снижает риск набора избыточного веса на 13 процентов. В связи с этим эксперты ВОЗ рекомендуют прекращать грудное вскармливание не в год, как ранее, а в два года или позже, сообщают «Известия».