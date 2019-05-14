Стала известна одна из главных причин детского ожирения
Названа одна из основных причин детского ожирения. По данным Всемирной организации здравоохранения, дети, не находившиеся на грудном вскармливании, более подвержены такому риску.
Ученые проанализировали данные о здоровье детей в 21 стране Европы. Из почти 14 миллионов детей в возрасте от 6 до 9 лет крайнюю степень ожирения имели почти 400 тысяч. При этом лишний вес наблюдался у каждого пятого, отмечает Газета.ру.
Специалисты выяснили, что продолжительное кормление материнским молоком снижает риск набора избыточного веса на 13 процентов. В связи с этим эксперты ВОЗ рекомендуют прекращать грудное вскармливание не в год, как ранее, а в два года или позже, сообщают «Известия».
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об увеличении почти вдвое количестве взрослых россиян с ожирением, а также о росте показателей детского ожирения. Замглавы ведомства Ирина Брагина заявила в апреле, что в России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела.
Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова в эфире НСН рассказала об изменениях во врачебном отношении к диагностике ожирения.
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