Общество

Стала известна одна из главных причин детского ожирения

14 мая09:31

Названа одна из основных причин детского ожирения. По данным Всемирной организации здравоохранения, дети, не находившиеся на грудном вскармливании, более подвержены такому риску.

Ученые проанализировали данные о здоровье детей в 21 стране Европы. Из почти 14 миллионов детей в возрасте от 6 до 9 лет крайнюю степень ожирения имели почти 400 тысяч. При этом лишний вес наблюдался у каждого пятого, отмечает Газета.ру.

Специалисты выяснили, что продолжительное кормление материнским молоком снижает риск набора избыточного веса на 13 процентов. В связи с этим эксперты ВОЗ рекомендуют прекращать грудное вскармливание не в год, как ранее, а в два года или позже, сообщают «Известия».

Диетолог: Ожирением и избыточным весом страдает почти половина страны

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об увеличении почти вдвое количестве взрослых россиян с ожирением, а также о росте показателей детского ожирения. Замглавы ведомства Ирина Брагина заявила в апреле, что в России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела.

Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова в эфире НСН рассказала об изменениях во врачебном отношении к диагностике ожирения.

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ФОТО: Flickr/78428166@N00
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