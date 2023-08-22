Стал известен вопрос тестового электронного голосования в Москве
Москвичи в ходе тестового электронного голосования 25 августа решат, какие мероприятия для горожан они выбрали бы на День города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Как отметили власти, такое голосование — традиционная процедура, в ходе которой избиратели могут ознакомиться с нововведениями процесса, а организаторы – проверить корректную работу всех систем.
«Жителям всех районов зададут один и тот же вопрос. Москвичи также смогут принять участие в тестовом голосовании на избирательных участках», – указано в сообщении.
Тестирование пройдет с 8:00 до 14:00. Ссылка для участия в голосовании на портале mos.ru появится 25 августа на специальной странице, посвященной тестовому голосованию.
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