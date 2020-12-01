Стал известен новый состав совета директоров «Почты России»

Правительство России сформировало новый совет директоров «Почты России», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новый состав совета директоров вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Также к совету директоров «Почты России» присоединятся заместитель министра финансов Алексей Моисеев, помощник президента России Максим Орешкин и председатель «Профсоюза работников связи России» Анатолий Назейкин.

Кроме того, независимыми директорами совета назначены глава ВТБ Андрей Костин и председатель правления Евразийского банка развития, бывший гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Согласно уставу «Почты России», новые члены совета директоров будут занимать свои посты не более 5 лет.

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