Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год стала Всемирная продовольственная программа, сообщил Нобелевский комитет в Twitter.

Организация под эгидой ООН обеспечивает питанием голодающих по всему миру. Она получит награду в 10 миллионов шведских крон ($1,12 млн).

Нобелевская премия мира — одна из пяти, вручаемых в соответствии с завещанием шведского промышленника и изобретателя Альфреда Нобеля. Кроме премии мира, вручаются также премии по физике, химии, медицине и литературе.



За всю историю ее существования Нобелевскую премию мира получили только два наших соотечественника: академик Андрей Сахаров в 1975 году и первый президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году.

В 2020 году на получение награды выдвинули президента России Владимира Путина. Кроме него, кандидатами стали еще более 300 человек. В их числе шведская активистка Грета Тунберг, известная систематическими прогулами школьных занятий во имя экологии, Светлана и Сергей Тихановские – белорусский блогер и его супруга, недавняя кандидат в президенты Белоруссии, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, последовательно проводящая в своей стране работу по легализации абортов.

Имелись, впрочем, среди заявленных соискателей Нобелевской премии мира и фигуры более тяжеловесные, чем новозеландский премьер. К примеру, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп. Оба – за вклад в установление мира на Ближнем Востоке, в частности, в связи с заключением Израилем соглашения о нормализации отношений с ОАЭ.

Были фигуры и более знакомые российскому наблюдателю, особенно, в связи с недавними событиями на линии «Томск – Омск – Берлин». На Нобелевскую премию мира был выдвинут российский оппозиционер Алексей Навальный, как утверждают в Германии, отравленный ядом из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

