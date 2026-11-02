Стабильный доход: Как семьи с детьми оказались желанными арендаторами
Семьи с детьми оказались желанными арендаторами, сообщили НСН в аналитическом центре ГК «Гранель». Было проведено исследование, чтобы выяснить, каких жильцов россияне с опаской пустили бы в свою квартиру. Семью с маленьким ребёнком назвали лишь 9% участников. Курящего жильца опасаются 29% — это самый частый ответ.
«Принято считать, что с детьми снять квартиру труднее всего. Исследование этого не подтверждает. Хозяин кошки настораживает 20% участников, это вдвое больше, чем семья с ребёнком. Ремонт после животного собственникам кажется более вероятным и дорогим, чем после детей», — комментируют в аналитическом центре.
Рынок аренды уже подстроился под такие настроения. Детей прямо разрешают в 65% объявлений, а на рынке аренды трёхкомнатных квартир — в 82%. Семьи обычно дольше живут на одном месте, и для собственника это стабильный доход без простоев. Страховку хозяева всё же закладывают: залог в таких объявлениях составляет в среднем 90% месячной платы, у остальных 84%. С питомцами всё строже: заселить жильцов с животными готовы не более 20–30% арендодателей.
Осторожнее других к семьям с детьми относятся 36–45-летние собственники и те, кто сам выплачивает ипотеку — 12% из них скорее не согласились бы сдать квартиру арендатору с ребёнком. Среди 18–25-летних таких 7%. Интересно, что женщины видят в маленьком ребёнке риск чаще мужчин: 11% против 7%.
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