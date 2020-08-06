Ссора «бывших» в суде по делу Ефремова

На второй день рассмотрения дела актера по существу показали видео, на котором он признает свое присутствие за рулем в момент аварии. Запись была сделана видеорегистратором сотрудника ДПС, который работал на месте аварии. На записи полицейский спрашивает у Михаила Ефремова, выпил ли актер и находился ли он за рулем. На оба вопроса Ефремов ответил утвердительно. В ходе заседания были также показаны видеозапись с камеры наблюдения, где видно, как джип Ефремова выезжает на встречную полосу и врезается в автомобиль Lada, запись с видеорегистратора машины одного из очевидцев, где виден момент столкновения, а также запись, предоставленная свидетелем обвинения. Ефремов внимательно смотрел на видео, но никак не реагировал. После просмотра видеозаписей адвокат потерпевших Александр Добровинский обратился к Ефремову с вопросом, узнает ли он себя на них. «С трудом узнаю», - был ответ.

Зато на эмоции в этот раз не скупился адвокат Михаила Ефремова, за что даже получил замечание от судьи. Из равновесия Эльмана Пашаева вывела новый юрист потерпевшей стороны: адвокат Александр Добровинский пришел в четверг на заседание с Анной Бутыриной, ранее работавшей помощницей Пашаева. Как передает РИА «Новости», в ходе заседания защитник Ефремова постоянно с ней пререкался, а при допросе очередной свидетельницы между юристами началась словесная перепалка. Та в ответ потребовала сделать замечание адвокату актера, судья поддержала Бутырину. А несколько позже, когда Бутырина взяла слово, Пашаев снова начал ее критиковать и даже перешел на крик.

Перед началом рассмотрения дела по существу, днем ранее, Эльман Пашаев заявил, что присутствие артиста за рулем автомобиля в момент аварии не было зафиксировано правоохранительными органами. Он объяснил это тем, что сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП после происшествия, а, соответственно, не могли видеть, как Ефремов выходил из автомобиля. Также он считает, что оппоненты готовятся привлечь «к суду не допрошенного на следствии свидетеля», который может лжесвидетельствовать о том, что якобы видел «Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии».

Позицию, занятую Михаилом Ефремовым и его защитником, подверг критике в эфире НСН почетный адвокат России Александр Островский. По его словам, отрицание очевидных вещей «только ухудшает отношение суда к Ефремову. Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии-поселения. А так Ефремов затягивает себе петлю на шее», - указал собеседник агентства. Ефремова он назвал «жертвой» его же адвоката.

Защитник Ефремова сегодня явно оказался главным действующим лицом на заседании. И не сказать, что это сильно помогло его подзащитному. А ведь г-н Добровинский пока всего-то бывшую помощницу своего оппонента привел…

