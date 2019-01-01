Средняя зарплата в Подмосковье выросла почти на четыре тысячи рублей

Основной причиной такой тенденции назван рост инвестиционной привлекательности Подмосковья и появление новых рабочих мест. Так, в регионе активно появляются индустриальные парки, каждый гектар которых даёт 50 рабочих мест. В настоящее время в Подмосковье работает порядка 60 подобных площадок.

Кроме того, отмечается рост производства по изготовлению оборудования, в том числе и в сфере фармацевтики. Всё в совокупности приводит к росту заработных плат.

Добавим, в ЦФО Подмосковье уступает по уровню доходов населения только столице. В Москве средняя зарплата в 2017 году составила 73,81 тысячи рублей. К 2018 году заработок вырос до 83,67 тысячи рублей.



