Средняя зарплата в Подмосковье выросла почти на четыре тысячи рублей
Рост зарплат в Подмосковье зафиксировал Мособлстат, сообщает телеканал «360». Отмечается, что в 2018 году средний заработок в регионе вырос почти на четыре тысячи рублей. Данные ведомства показывают, что в 2017 году средняя зарплата составляла 46,83 тысячи рублей, а в текущем выросла до 50,72 тысячи рублей.
Основной причиной такой тенденции назван рост инвестиционной привлекательности Подмосковья и появление новых рабочих мест. Так, в регионе активно появляются индустриальные парки, каждый гектар которых даёт 50 рабочих мест. В настоящее время в Подмосковье работает порядка 60 подобных площадок.
Кроме того, отмечается рост производства по изготовлению оборудования, в том числе и в сфере фармацевтики. Всё в совокупности приводит к росту заработных плат.
Добавим, в ЦФО Подмосковье уступает по уровню доходов населения только столице. В Москве средняя зарплата в 2017 году составила 73,81 тысячи рублей. К 2018 году заработок вырос до 83,67 тысячи рублей.
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