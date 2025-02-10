Средние предлагаемые зарплаты в сфере общественного питания выросли на 31%
Средние предложения зарплат работникам кухни выросли в этом году на 31% по сравнению с показателями прошлого года, рассказали в сервисе «Авито Работа».
Так, по подсчетам специалистов, средняя зарплата в сфере общественного питания составляет 58216 рублей.
Самый большой прирост зафиксирован на вакансиях для кондитеров — в январе этого года им стали предлагать на 77% больше, чем годом ранее. Теперь соискатели могут рассчитывать в среднем на 80240 рублей в месяц при фиксированном графике.
Зарплаты мангальщиков увеличились на 75% (51364 рублей), а шеф-поваров — на 71% (до 108892 рублей).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru