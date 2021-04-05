Среди задержанных за обнаженную съемку в Дубаи россиянок нет
В Генконсульстве России в Дубае заявили об отсутствии россиянок среди задержанных участников обнаженной фотосессии, сообщили РИА Новости.
«Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет», — сказали в дипучреждении.
Ранее в Генконсульстве сообщили, что за «голую» съемку на небоскребе в Дубае задержаны 40 человек. Среди них — восемь россиянок. После этого дипломаты сообщили, что ждут полную информацию из полиции Дубая.
Скандал разгорелся после того, как в Сеть слили видео с позирующими полностью обнаженными девушками. Фотосессия проходила на балконе одного из небоскребов Дубая в районе Dubai Marina. Роликами возмутились шейхи. Теперь участницам такой фотоссесии грозит штраф в размере около 100 тысяч рублей и до шести месяцев тюрьмы.
Ранее СМИ писали, что съемку организовал IT-предприниматель Алексей Концов. Позже стало известно, что Концов, задержанный в Дубае, просто снимал номер в соседней гостинице и поделился увиденным на балконе со своими подписчиками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru