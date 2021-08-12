Среди голосующих онлайн москвичей разыграют 20 квартир и 100 автомобилей

Розыгрыш 20 квартир и 100 автомобилей будет проведён среди участников дистанционного электронного голосования в российской столице на сентябрьских выборах. Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.

Он призвал всех, по возможности, выбрать именно эту форму волеизъявления, поскольку она удобна, безопасна и, «как выясняется, довольно выгодна и интересна». Мохте отметил, что такой розыгрыш стал возможен, поскольку к акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе» присоединились компании строительного сектора и автомобильной промышленности.

Программа поощрения была инициирована Московской торгово-промышленной палатой. В акции уже участвуют свыше 70 компаний, среди которых, торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Азбука вкуса», а также «Детский мир».

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября, вместе с ними москвичам предстоит проголосовать на довыборах депутатов городского парламента по двум округам и принять участие в выборах муниципальных депутатов района Щукино. Зарегистрироваться на участие в дистанционном голосовании можно до 13 сентября.

