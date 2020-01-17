Среди адептов «бога Кузи» оказалась известная скрипачка

В Москве задержаны еще семь последователей Андрея Попова – организатора секты, известного как «бог Кузя». Среди них и одна из его так называемых жён - заслуженная артистка России, скрипачка Анастасия Чеботарева, которая почти три года скрывалась от следствия. Всех задержанных обвиняют в мошенничестве.

Бывший студент исторического факультета МГУ собрал вокруг себя группу поклонников, признававших его верховным существом. Женщины из ближнего круга вступали с ним в половую связь. Среди них оказалась и Чеботарева. Как сообщает сайт KP.RU, в 2004 году ей присвоили звание Заслуженной артистки России. Она больше семи лет занималась преподавательской деятельностью в Японии, по возвращении в Россию, угодила в секту.

Одно время Попов выдавал себя за священника РПЦ. Адепты передавали организатору и его приближенным денежные средства и обязаны были бесплатно работать по указанию. В случае отказа людей избивали. Основной судебный процесс по делу Попова состоялся в 2018 году. Все обвиняемые были приговорены к реальным срокам лишения свободы. «Бог Кузя» получил 5 лет колонии.

