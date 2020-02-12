Сравнительный анализ медобслуживания: Германия и Россия

Из рассказа медсестры одному из немецких СМИ следует, что у российских врачей на высоте обследование и диагностика, тогда как с точки зрения общения с пациентами они сильно проигрывают принятой в немецком врачебном сообществе практике. Из-за этого ей и самой на время работы в одной из больниц Нижнего Новгорода пришлось отказаться от «излишне вежливых оборотов» при общении с пациентами, так как ее «не воспринимали всерьез». В России, по ее словам, очень важную роль играют классические методы обследования, в то время как в Германии медики прежде всего полагаются на результаты лабораторных исследований и компьютерной диагностики. Российских же врачей не затруднит прослушать пациента с помощью стетоскопа. Но рассказать пациентам о методах лечения и назначенных препаратах – этого от российских медиков зачастую не дождешься, - отметила автор этих наблюдений.

Российская медицинская школа на общемировом фоне остается достаточно сильной, даже вопреки реформе здравоохранения, - заявил в эфире НСН, комментируя эту публикацию, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. По его словам, на фоне коммерциализации отношений врача и пациента последние стали значительно больше вовлечены в принятие решений. Более того, спрашивать мнение пациента врача обязывает действующее законодательство. Куда больший клубок проблем кроется в социальном положении российского врача: это – и зарплаты, отличающиеся от европейских на порядок, разумеется, в меньшую сторону, и уровень жизни, и, что немаловажно, - социальный статус, - указал Семён Гальперин.

«Общество не уважает сегодня врачей. Статус врача сегодня так низок, как никогда и нигде, наверное, не был в мире. Это главная проблема, что у нас потеряно уважение к врачебной профессии. Новому Минздраву требуется на это обратить внимание».

Как, впрочем, и некоторым врачам необходимо чуть ли не заново привить уважение к пациентам. Вот пара примеров: родители двухлетней девочки из Златоуста Челябинской области 327 раз позвонили в поликлинику в попытке вызвать ребенку врача. Педиатр приехал спустя два дня, сообщает «Лента.ру». Издание напоминает, что в конце сентября следователи начали проверку по жалобе жительницы Смоленской области, которая полтора часа не могла дозвониться до скорой помощи, потому что диспетчер сбрасывала звонок. Женщина пыталась вызвать врача своему шестилетнему ребенку, который начал задыхаться на фоне 40-градусной температуры. Дозвониться до учреждения удалось только после обращения в полицию.

Врачи-то у нас в большинстве своем высокой квалификации. Многие даже к пациентам прислушиваются. Людишки вот порой – так себе…

