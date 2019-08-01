Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки

Малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля, сегодня, 1 августа, в день рождения ВДНХ, передал звуковой сигнал. Он известил радиолюбителей всего мира о юбилее главной выставки страны.

Сеанс связи со спутником состоялся в Центре управления полетами в Калуге. Он длился десять минут – с 13:30 до 13:40. За это время аппарат передал аудиосообщение с текстом «80 лет ВДНХ», а также телеметрию с данными о космической погоде. Отметим, отследить и принять сигнал со спутника «ВДНХ-80» уже удалось радиолюбителям из разных уголков России, например, Благовещенска, Красноярска и Саранска, а также других стран — от Германии до Эквадора.

Между тем, 1 августа, в 80-ый день рождения ВДНХ, в центре «Космонавтика и авиация» появилось место оператора связи со спутником. Позже там появится и копия самого космического аппарата. Благодаря этому посетители центра смогут узнать о принципах работы спутников, возможностях их применения в повседневной жизни, отмечает АГН «Москва».

Ранее НСН писала, что с 1 по 4 августа на территории главной выставки страны пройдут мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею ВДНХ. Гостей встретят известные артисты, также они станут свидетелями красочного шествия и смогут попробовать национальные блюда стран СНГ. На 20 площадках пройдут больше полусотни праздничных мероприятий.



