Спрятавший тело девушки в Воронеже отправлял видео с трупом друзьям
17-летнюю девушку убил в Воронеже ее 28-летний парень, сообщает «РЕН ТВ».
Ее связанное тело нашли рядом с мусорными баками в сумке-бауле. Труп был сложен пополам, на голове и на ногах были пакеты.
Убийца сообщил о преступлении своим знакомым – он отправил каждому из них в мессенджере сообщение, к которому было прикреплено видео с телом убитой девушки. После получения кадров один из знакомых убийцы обратился в правоохранительные органы.
Известно, что убийца и жертва часто ссорились.
Ранее в столичном СК рассказали, кто чаще становится убийцей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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