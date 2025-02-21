Спрос россиян на путешествия по случаю 23 февраля вырос почти на 20%

Спрос россиян на путешествия по случаю празднования Дня защитника Отечества (с заездами 21–22 февраля) увеличился почти на 16% относительно 2024 года. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на компанию «Слетать.ру».

Согласно данным, большинство из тех, кто оставил заявку на путешествие, относятся к возрастной группе от 33 до 42 лет (таких 48,1%). Из всех заявок на путешествия по случаю 23 февраля большую часть (54,8%) занимают женщины, мужчин – 45,2%.

Судя по оставленным заявкам, 62,3% туристов планируют путешествовать вдвоем, втроем собираются 16,8%, в одиночку – 12,7%. В прошлом году вдвоем собирались ехать 62,2% туристов, втроем – 19,2%, в одиночку – 10%.

Длинных выходных на День защитника Отечества и на Международный женский день в этом году не будет. 23 февраля выпадает на воскресенье, которое является выходным. Дополнительный выходной переносится на 8 мая, чтобы продлить майские праздники, передает «Радиоточка НСН».

