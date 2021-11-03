Спрос на загородные дома в России вырос в 1,4 раза из-за нерабочих дней

Спрос на загородные дома в течение нерабочих дней вырос в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

По данным компании, спрос на аренду загородных домов достиг рекордных значений. С 25 октября по 31 октября люди стали на 39% чаще бронировать дома за городом. При этом ситуация отличается в разных регионах: так, в Петербурге спрос вырос на 42%, в Новосибирске - на 54%, а в Омске - на 62%.

В Москве и области спрос вырос на 30%. Эксперты отмечают, что среди арендаторов есть большие семьи, которым сложно проводить время с детьми взаперти. Кроме того, у людей освободилось время, чтобы выбрать и осмотреть дом.

Также отмечается, что спрос на загородные дома остается на высоком уровне до снятия ограничений. Подобная ситуация характерна и для зарубежных стран.

