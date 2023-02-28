Спрос на «Виагру» в России вырос в полтора раза

В частности, в первые три дня после объявления о том, что «Виагру» больше не будут поставлять в Россию, спрос увеличился на 50 процентов. Такие данные приводит Центр развития перспективных технологий.

Активный компонент в препарате – силденафил. В Центре отмечают, что в России нет дефицита препаратов на его основе. На складах запасов хватит на 8 месяцев.

В прошлом году было продано 9,4 миллиона упаковок препаратов, улучшающих мужскую эрекцию. Объем выручки составил 7,3 миллиарда рублей.

15 февраля стало известно, что американская биофармацевтическая компания «Виатрис» объявила о приостановке поставок в Россию препарата «Виагра», сообщает НСН.

