Спрос на сладости возрос в период нерабочих дней
Самый крупный в России онлайн-ритейлер Wildberries заявил о росте числа заказов сладостей в Московском регионе с начала нерабочих дней, сообщает Интерфакс.
С 1 ноября число заказов булок выросло в четыре раза. Спрос на шоколад вырос на 33%, а на конфеты на 26%.
В компании также отметили, что в период нерабочих дней возрос спрос на посуду для алкоголя. Число заказов стопок выросло на 51%, а бокалов на 39%.
С 28 октября в Москве введён режим ограничений, который продлится до 7 ноября. В связи с этим продажи готовых блюд из ресторанов выросли в восемь раз.
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