Спортивный комплекс с двумя бассейнами построят в Южном Бутово
Строительство спортивного комплекса с двумя бассейнами начнется в Южном Бутово в этом году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«На строительной площадке будущего спорткомплекса приступили к подготовительным работам: обустройству городка, планировке участка, установке ограждения», - сказал Загрутдинов.
Спортивный комплекс расположится на лице Остафьевской. Его площадь составит 8,6 тысяч квадратных метров. В ФОКе построят два бассейна, в том числе для обучения плаванию детей, тренажерный зал и ледовое поле.
Фасад здания будет сочетать в себе оттенки травертина, песчаника, меди и камня. Загрутдинов напомнил, что в Москве за последние годы в два раза увеличилось количество спортивных объектов.
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