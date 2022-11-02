Спортивный комплекс с двумя бассейнами построят в Южном Бутово

Строительство спортивного комплекса с двумя бассейнами начнется в Южном Бутово в этом году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«На строительной площадке будущего спорткомплекса приступили к подготовительным работам: обустройству городка, планировке участка, установке ограждения», - сказал Загрутдинов.

Спортивный комплекс расположится на лице Остафьевской. Его площадь составит 8,6 тысяч квадратных метров. В ФОКе построят два бассейна, в том числе для обучения плаванию детей, тренажерный зал и ледовое поле.

Фасад здания будет сочетать в себе оттенки травертина, песчаника, меди и камня. Загрутдинов напомнил, что в Москве за последние годы в два раза увеличилось количество спортивных объектов.

