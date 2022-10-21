Спортивный кластер появился в парке «Покровское-Стрешнево»

В парке «Покровское-Стрешнево» создали спорткластер, в котором жители могут заниматься физкультурой на свежем воздухе. Все площадки для тренировок разместили за границами особо охраняемой природной территории на месте гаражей, рассказали в департаменте капремонта Москвы.

Площадь нового спортивного кластера составит примерно 1,6 га. На его территории появился, в том числе, скейт-парк.

«Подобные площадки очень популярны среди молодежи и редко пустуют. Объект разработан в соответствии с рекомендациями Международной федерации скейтбординга. Его площадь составляет более 1400 квадратных метров. Скейт-паркподойдет для прогрессирующих скейтбордистов, любителей самоката, велосипеда BMX и роликов от шести лет. Более опытные спортсмены порадуются фигурам, на которых они смогут отточить и закрепить свои навыки», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Он подчеркнул, что в ходе устройства скейт-паркавсе деревья сохранили и сделали их частью пространства. Также на территории обустроили площадку с многофункциональным тренировочным комплексом: здесь появились рукоходы, турники и рукоятки для выполнения подтягиваний, стойки с петлями для упражнений с канатами, скалодром, тренажер для кистевого хвата, мишень для медицинских мячей. Рядом установили тренажеры для кроссфита.

— Появление такого спорткластера можно оценить на пять баллов, тем более что оставили все деревья. Летом будет очень приятно там кататься, — говорит вице-президент Московской федерации скейтбординга, экс-тренер сборной России по скейтбордингу Алексей Бобров. — Это место, конечно, будет популярным у горожан, сейчас все больше людей становятся на самокаты, скейты и BMX. Я думаю, что там всегда будет много народу.

В парке появилась и спортивно-игровая площадка для детей, а также столы для пинг-понга, площадки для стритбола и панна-футбола.

В спорткластере установили туалет и лавочки для отдыха. Территорию дополнительно озеленили — высадили сосны, липы, вязы и кизильник. Для посетителей парка также устроили парковку на 89 машино-мест.

