Спортивный историк рассказал, как КПСС повлияла на результаты Олимпиады-80

В Москве 40 лет назад, 19 июля 1980 года, открылись XXII летние Олимпийские игры. На первой Олимпиаде, организованной в нашей стране, сборная СССР победила в общекомандном медальном зачете, завоевав 80 золотых олимпийских медалей и собрав в целом 195 наград, отмечает RT.

Олимпиада-80 состоялась, несмотря на политический бойкот ряда стран. Однако, 14 иностранных делегаций приняли участие в церемонии открытия Игр под флагом МОК, еще две сборные – под знаменами национальных олимпийских комитетов. Команды Австрии, Греции, Мальты, Финляндии, Швеции, Исландии и Кипра не присоединились к бойкоту и приехали на Олимпиаду в Москву.

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в эфире НСН заявил, что бойкот Олимпийских игр в 1980 году был один из самых масштабных. В Москву не приехали команды из США, Федеративной республики Германии, Кении, других стран, которые могли бы бороться за медали и повлиять на общие результаты.

«Зная инсайдерскую информацию, нельзя говорить, что бойкота не было, и игры были самыми «чистыми». Но борьба на этих играх была очень упорная, и в 60-80 процентах случаев побеждали именно те спортсмены, которые были фаворитами и должны были победить.

Советская команда выиграла в общем зачете эти соревнования, победив в большом количестве дисциплин. Это произошло не из-за бойкота, а потому что советская команда очень серьезно готовилась. Вся ее подготовка была санкционирована на высшем уровне власти и даже разбиралась на пленумах ЦК КПСС», - отметил эксперт.