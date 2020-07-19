Спортивный историк рассказал, как КПСС повлияла на результаты Олимпиады-80
Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в эфире НСН рассуждал о влиянии бойкота на результаты Олимпиды-80.
В Москве 40 лет назад, 19 июля 1980 года, открылись XXII летние Олимпийские игры. На первой Олимпиаде, организованной в нашей стране, сборная СССР победила в общекомандном медальном зачете, завоевав 80 золотых олимпийских медалей и собрав в целом 195 наград, отмечает RT.
Олимпиада-80 состоялась, несмотря на политический бойкот ряда стран. Однако, 14 иностранных делегаций приняли участие в церемонии открытия Игр под флагом МОК, еще две сборные – под знаменами национальных олимпийских комитетов. Команды Австрии, Греции, Мальты, Финляндии, Швеции, Исландии и Кипра не присоединились к бойкоту и приехали на Олимпиаду в Москву.
Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в эфире НСН заявил, что бойкот Олимпийских игр в 1980 году был один из самых масштабных. В Москву не приехали команды из США, Федеративной республики Германии, Кении, других стран, которые могли бы бороться за медали и повлиять на общие результаты.
«Зная инсайдерскую информацию, нельзя говорить, что бойкота не было, и игры были самыми «чистыми». Но борьба на этих играх была очень упорная, и в 60-80 процентах случаев побеждали именно те спортсмены, которые были фаворитами и должны были победить.
Советская команда выиграла в общем зачете эти соревнования, победив в большом количестве дисциплин. Это произошло не из-за бойкота, а потому что советская команда очень серьезно готовилась. Вся ее подготовка была санкционирована на высшем уровне власти и даже разбиралась на пленумах ЦК КПСС», - отметил эксперт.
По мнению спортивного историка, бойкот каждой олимпиады так или иначе связан с политикой, а также с сомнениями команды в собственных результатах.
«Бойкот Олимпиады-80 был не первым и не последним. Давайте вспомним Игры 1908 года и скандал с флагами. Американская команда, флаг которой не был вывешен на открытии, собиралась покинуть Игры и объявила бойкот. Американцев удалось уговорить, и они не уехали. Очень много бойкотов было в 20-30 годы (прошлого столетия -прим. НСН) команде Советского Союза и стране. Бойкот в 1956 году, когда в Австралию не приехали команды нескольких сильных стран в связи с тем, что советские войска вступили в Венгрию.
Если говорить с точки зрения статистики и хронологии, бойкота не было на Играх 1960 года. На спортивном сленге можно сказать, что эти Игры были «чистыми», и никто их не бойкотировал.
Олимпиаду 1964 года некоторые страны по разным причинам бойкотировали. Достаточно большой бойкот был в 1976 году, когда не приехали африканские страны на Олимпийские игры в Монреаль. Социалистический блок стран во главе с Советским Союзом бойкировал Олимпиаду в 1984 году», - напомнил собеседник НСН.
По мнению эксперта, события, которые сегодня происходят в Олимпийском движении, связанные с развитием антидопинговой кампании, нисколько не напоминают бойкотирование Олимпиады-80.
Ранее заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил в эфире НСН, что готов выйти на поле в турнире ветеранов-участников Олимпиады. Он отметил, что традиции формируют будущее страны.
«Во-первых, это впервые была в нашей стране Летняя Олимпиада! К счастью, сам участвовал в этой Олимпиаде. Более того, это лишний раз популяризация достижений наших спортсменов, которыми мы должны гордиться. Я считаю, что это только большой плюс для будущего наших спортсменов. Ну, и, конечно же, мы не должны забывать те традиции, которые у нас были вчера и позавчера. На основании этих традиций будет и наше будущее», - рассказал прославленный спортсмен.
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