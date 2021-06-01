Неспортивное поведение. ЖК в Новой Москве хотели оставить без воды

На неправомерные действия управляющей компании пожаловались в «Кривую линию НСН» жители комплекса «Спортивный квартал», расположенного в Новой Москве.

По словам Анны Павловой, обратившейся от имени жильцов «Спортивного квартала», 27 мая произошло отключение горячей воды во всем ЖК и соседних домах по улице Харлампиева. При этом Администрация поселка Филимонковское сообщила, что вода была отключена за неуплату. Таким образом, сотни жильцов остались без воды на неопределенный срок просто из-за того, что обслуживающая организация УК «Атриум» не выполнила свои обязанности перед поставщиками услуг. Руководство «Атриума» жильцов вообще не замечает: многочисленные обращения граждан к исполняющему обязанности генерального директора Владимиру Кобецу остаются без ответа. Как поясняет его секретарь жильцам, «данными вопросами руководитель не занимается».

В тот же день «Кривая линия» направила соответствующие запросы в Жилищную инспекцию и Департамент ЖКХ Москвы.

Официальные ответы пока не получены, но, как рассказала слушательница корреспондентам НСН, к вечеру следующего дня горячая вода неожиданно появилась.

Анна Павлова поблагодарила от имени жильцов «Кривую линию», но посетовала на неудовлетворительную работу обслуживающей компании. «Все проблемы создает сама УК. Мы готовы сразу оплачивать все счета за коммуналку, - говорит Анна, - но дело в том, что они некорректны изначально, и мы вынуждены обращаться за перерасчетом. Например, в порядке вещей включить в счет за «однушку» 59 кубометров воды, или выкатить «коммуналку» на студию в 23 квадрата более 20 тысяч рублей. Очень надеюсь, что после того как вы привлекли внимание к нашим проблемам, управляющая компания пересмотрит свои подходы к работе».