Спортивная экзотика: Российский шоу-бизнес не играет в гольф

1 июня в Московском городском Гольф Клубе в рамках спортивных игр ПМЭФ’24 проходил IV Radio Monte Carlo Golf Cup. В кулуарах программы звезды российского шоу-бизнеса рассказали НСН о их спортивных увлечениях.

Оказалось, что певица Катя Лель не играет в гольф, но предпочитает большой теннис. По ее мнению, творческие люди могут себе позволить фитнес, большой теннис, кардионагрузки или йогу, тогда как гольф – это уже образ жизни. А артистам некогда уделять столько времени этому виду спорта, у них на первом месте творчество. Больше всего этот вид спорта, считает Катя, подходит людям с математическим складом ума и предпринимателям.

Певец Александр Панайотов ни разу не пробовал играть в гольф, потому что не было подходящей компании, времени и места. Ему для этого нужен удобный случай. К тому же он предпочитает нетравмоопасные виды спорта. Например, картинг и прыжки с парашютом никогда не стал бы пробовать, а вот к бадминтону относится положительно.

Исполнитель Natan признался, что у него кривые ноги и руки для гольфа, но наблюдать за техникой удара на поле и миллионами, которые зарабатывает на организации чемпионатов Тайгер Вудс, ему нравится. Его любимый вид спорта – это футбол.

Певец Денис Клявер играл в гольф всего один раз и считает, что новичкам везет, поэтому он смог загнать шар в лунку с первого раза, но в дальнейшем гольфом заниматься не планирует.

Ранее Минпросвещения опубликовало приказ о том, что гольф включат в школьную программу по физкультуре с 1 сентября 2024 года. Согласно данным Ассоциации гольфа России, за последние несколько лет количество гольфистов, получивших статус профессионала (играющего или, при наличии законченного профильного образования, тренирующего) выросло почти на треть. В данный момент в ПГА России зарегистрировано в общей сложности 88 профессиональных гольфистов и тренеров по гольфу, но этого все еще недостаточно, и спрос на профессионалов сильно превышает предложение.

Напомним, что Radio Monte Carlo Golf Cup – это крупное деловое событие, организованное «Русской Медиагруппой» для межиндустриальной коммуникации, ежегодно предваряет Петербургский международный экономический форум.

