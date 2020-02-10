Спонтанная церемония у памятника Примакову прошла в День дипломата
Церемония возложения цветов к памятнику Евгению Примакову состоялась сегодня в Москве по случаю Дня дипломатического работника. В ней приняли участие сотрудники и ветераны министерства иностранных дел Росси. Как отмечает ТАСС, решение о проведении памятной церемонии принималось буквально за несколько часов до мероприятия. Не исключено, что оно теперь станет еще одной традицией Дня дипломата.
Участники возложили к основанию памятника красные гвоздики без произнесения речей. Монумент Примакову был открыт в сквере напротив высотного здания МИД РФ на Смоленской площади в Москве в октябре прошлого года.
Евгений Примаков возглавлял внешнеполитическое ведомство в 1996-1998 годах, затем руководил Службой внешней разведки. На этих должностях он заложил многие принципы современной российской внешней политики.
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