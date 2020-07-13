Спецотделение больницы Виноградова в Москве готовится к приему пациентов

Городская клиническая больница имени Виноградова готовится возобновить приём пациентов с неврологическими патологиями в отделении, которое на протяжении последних трёх месяцев работало с коронавирусными больными, сообщила депутат Мосгордумы Ольга Шарапова.

За это время 180 врачей больницы помогали больным COVID-19. Через отделение прошло более двух тысяч пациентов, 500 из них требовалась реанимация.

Как рассказала Шарапова, врачи ГКБ имени Виноградова также разработали и внедрили реабилитационно-диагностическую программу «Перезагрузка» для тех, кому предстоит восстанавливаться после коронавируса, пневмонии и иных лёгочных заболеваний.

Сейчас в больнице завершают дезинфекцию помещений и оборудования, приводят в прежний вид палаты неврологического отделения.

