Спецотделение больницы Виноградова в Москве готовится к приему пациентов
Городская клиническая больница имени Виноградова готовится возобновить приём пациентов с неврологическими патологиями в отделении, которое на протяжении последних трёх месяцев работало с коронавирусными больными, сообщила депутат Мосгордумы Ольга Шарапова.
За это время 180 врачей больницы помогали больным COVID-19. Через отделение прошло более двух тысяч пациентов, 500 из них требовалась реанимация.
Как рассказала Шарапова, врачи ГКБ имени Виноградова также разработали и внедрили реабилитационно-диагностическую программу «Перезагрузка» для тех, кому предстоит восстанавливаться после коронавируса, пневмонии и иных лёгочных заболеваний.
Сейчас в больнице завершают дезинфекцию помещений и оборудования, приводят в прежний вид палаты неврологического отделения.
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