Специалисты из Липецка выиграли медали чемпионата «Навыки мудрых»

Специалисты из Липецка завоевали серебро и бронзу Национального чемпионата «Навыки мудрых». Об этом сообщают региональные СМИ.

В первенстве по профмастерству среди специалистов в возрасте 50 лет и старше приняли участие более 300 конкурсантов из 60 регионов.

При этом представители Липецкой области соревновались в шести компетенциях. По итогам чемпионата серебро в номинации «Малярные и декоративные работы» получила Елена Скоморохова из Липецкого индустриально-строительного колледжа, в дисциплине «Парикмахерское искусство» бронзу завоевала Наталья Гордеева из Липецкого техникума сервиса и дизайна.

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ФОТО: Навыки мудрых
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