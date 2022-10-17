Специалисты из Липецка выиграли медали чемпионата «Навыки мудрых»
Специалисты из Липецка завоевали серебро и бронзу Национального чемпионата «Навыки мудрых». Об этом сообщают региональные СМИ.
В первенстве по профмастерству среди специалистов в возрасте 50 лет и старше приняли участие более 300 конкурсантов из 60 регионов.
При этом представители Липецкой области соревновались в шести компетенциях. По итогам чемпионата серебро в номинации «Малярные и декоративные работы» получила Елена Скоморохова из Липецкого индустриально-строительного колледжа, в дисциплине «Парикмахерское искусство» бронзу завоевала Наталья Гордеева из Липецкого техникума сервиса и дизайна.
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